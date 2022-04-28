受到營運淡季及營業費用增加影響，測試介面廠中華精測（6510）28日公告第一季合併營收8.29億元，歸屬母公司稅後淨利1.12億元，為2019年第二季以來的12季度新低，每股淨利3.43元。中華精測表示，第一季因為員工調薪及人數增加、新產品小量驗證、新據點拓展等因素，單季營業費用明顯升高。

受到測試介面產品進入傳統出貨淡季，加上工作天數減少，中華精測公告第一季合併營收季減34.9％達8.29億元，較去年同期成長2.2％，毛利率季減2.8個百分點達52.2％，與去年同期相較下滑1.9個百分點，為近11季度以來低點。

中華精測第一季因為提列較高營業費用，營業利益季減64.9％達1.24億元，較去年同期減少29.9％，歸屬母公司稅後淨利1.12億元，與上季相較下滑60.0％，與去年同期相較衰退33.3％，為2019年第第二季以來的12季度新低，每股淨利3.43元。