軸承大廠瑞穎今年第一季接單雖延續去年熱度，出貨卻為海運船期不定、缺櫃及塞港所苦，首季營收創同期次高，但匯兌收益等業外收益挹注，EPS從去年同期2.80元增加3元，改寫同期新高。

瑞穎生產車門庫及倉儲設備軸承為主，2019年一舉打入美國電商龍頭亞馬遜五大物流設備供應鏈體系。由於軸承外銷單價僅0.3～0.4美元，軸承兩端採用鋼材或塑膠管材質的外管而變成滾輪，每根滾輪售價3～11美元，售價翻數十倍，也大幅提高附加價值，推升瑞穎營收及獲利也節節翻升，去年滾輪營收占比達七成，今年滾輪營收占比可超過七成。

瑞穎去年第四季起，出貨飽受海運運費上漲及缺櫃，美國港口塞港所苦，尤其運費飆漲，侵蝕獲利，改變原本交易條件從CIF變成FOB，客戶負擔運費，營收雖下降，但營業費用也下降，第一季合併營收5.30億元，年減7.62％，營業毛利1.67億元、營業利益1.07億元、匯兌收益2,800多萬元挹注，稅前淨利從去年同期1.23億元增加至近1.32億元、本期淨利由去年同期0.98億元增加至1.05億元，EPS從去年同期2.80元提高至3.0元，創同期新高。