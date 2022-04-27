大豐電（6184）27日召開董事會，會後公布第一季財報，首季每股稅後盈餘(EPS)達1.13元，與去年同期0.74元相較，大幅成長達52%。

大豐電表示，第一季每股獲利大幅躍進，主要歸功於營收持穩，加上營業費用減省、機上盒耐用年限到期折舊減少，帶動每股獲利大躍進。

疫情升溫影響，加上多屏多螢的影視聽趨勢，消費者對於大頻寬的需求有增無減，第一季120M大頻寬申裝戶占整體寬頻用戶占比達48％，360M以上占比達45％，合計已逾93％，預估寬頻用戶數四月底達到12.7萬，以目前大豐電收視戶22.47萬戶計算，寬頻上網滲透率達56％，成為挹注大豐電營收及獲利成長的重要動能。

根據財報顯示，大豐電第一季營收4.95億元，與去年同期相當，營業利益2億元，歸屬於母公司業主之淨利1.67億元，EPS提升至1.13元。

大豐電表示，去年5月開始受到疫情嚴峻影響，全台進入三級警戒，大豐電透過旗下「大大寬頻」推出半年短約的大頻寬專案，獲得消費者青睞與好評。

董事長張銘志表示，近期因應疫情變化，大豐電再次推出短約防疫專案，全力配合防疫政策。

張銘志強調，近年來有線電視市場受OTT TV及多媒體內容傳輸平台興起的擠壓，業者無不轉型尋求發展，於此趨勢下，大豐電積極推廣4K雙模機，藉此打造消費者智慧家庭生活的控制中心，除透過多樣化的加值影音內容，以開發對OTT服務的高度需求者之外，也藉此提升寬頻用戶黏著度，進而導流單裝用戶轉向同裝，成效卓著。

大豐電表示，大豐因應數位匯流趨勢，自去年7月引進t.Gateway 4K雙模機上盒，並與亞太電信合作推出雙網服務，接下來除了再與其他電信業者合作推出其他產品，開發新的用戶群之外，也規劃導入具競爭力的OTT影音服務商，期盼透過新產品、新服務創造營收來源，持續帶動業績成長創高。