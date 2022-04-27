芮特-KY（6514）因去年6月行投資架構重整，將旗下子公司士誼科技予以分割，在減少子公司營收挹注下，芮特-KY首季營收呈年減5％，惟在產品組合優化下，稅前淨利不減反增，年增率達二成，經自結首季EPS為0.75元，表現優於去年同期的EPS0.59元。

芮特指出，因為投資架構調整，今年第一季營收所包含的營運主體有所不同，去年度營收包含當時仍為子公司的士誼科技，而今年營收則因去年六月投資架構重整後已不再包含士誼科技，因此如以相同基準做營收比較，營收方面實質上則有20.5％的成長。

展望後市，芮特-KY表示，整體客戶需求隨著5G技術應用發展已進入商用化階段，物聯網、智慧監控、公共安全及自動駕駛等新興應用興起，市場端對天線模組與射頻元件等無線網路元件需求殷切，芮特科技將持續深耕射頻天線模組的運用與新產品的開發，厚植研發實力，藉由擴大產品線與開發新市場，優化公司於無線通訊產業中之競爭優勢。

針對第二季展望，芮特-KY表示，四月產能狀況受到大陸上海、昆山封城管制影響，預期五月恢復正常生產後，復工產能將加速補上遞延的進度，預期對全年度營運不致造成影響。