美國科技股近來面對通膨、升息、美債殖利率居高不下而大跌，台股高價股，尤其高價電子股、千金股等，更首當其衝面臨高本益比（PE）調整的無情壓力，近日再重奪股王的矽力-KY（6415）今（26）日早盤打入跌停價2,520元，股后信驊（5274）也跟隨下跌腳步，大跌100元、跌幅3.68％來到2,485元，千金股整體表現不振。

台股千金股近日從過去最高峰的13千金合體榮景掉到只剩下七千金，今天資料中心的伺服器大廠緯穎，股價重返千元之列，早盤股價一路攻堅，從早盤最低的976元一路挺升至1,010元大漲43元，漲幅達4.45％，千金股因而回到八千金。

千金股中，大立光因之前提前落底，近日台股面臨測底壓力，其股價反而展現抗跌力道，今天早盤衝高至1,715元上漲30元後，雖然也隨著盤勢拉回，但早盤多維持在小漲小跌；此外，譜瑞-KY也是千金股中相對抗跌的個股，今天股價多在平盤之上強勢整理。