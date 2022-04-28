燈具廠湯石照明（4972）公布第一季財報，在傳統淡季之下，湯石第一季獲利964萬元，每股稅後純益0.25元，年增2,121％，但季減79％，為近三年同期新高紀錄。

就第一季數字來看，首季毛利率、營益率達30.32％、9％，均與去年同期相當，但因處於相對淡季，與上季度高峰的36.5％、17.9％呈現雙率雙降；湯石照明為老牌燈具廠，已經連續十二年獲利，且每股盈餘介於2.08～3.8元，獲利穩健。

湯石照明董事會已通過配息2.1元，以今日收盤價32.25元計算，隱含現金殖利率達6.51％。