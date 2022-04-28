瀚宇博（5469）、精成科（6191）公布第一季財報，瀚宇博首季營收122.1億元，稅後淨利6.8億元，每股盈餘1.29元，精成科第一季營收11.01億元，稅後淨利6.75億元，每股盈餘1.43元。針對去年獲利配息部分，瀚宇博董事會通過決議預計配發現金股利2.2元，精成科預計配發1.74元。

《熱門族群》長期展望未變 ABF載板三雄抗跌
《電子零件》台郡Q1獲利季減、年增 每股盈餘2.29元
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