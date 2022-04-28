瀚宇博、精成科公布第一季財報 11:042022/04/28 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瀚宇博（5469）、精成科（6191）公布第一季財報，瀚宇博首季營收122.1億元，稅後淨利6.8億元，每股盈餘1.29元，精成科第一季營收11.01億元，稅後淨利6.75億元，每股盈餘1.43元。針對去年獲利配息部分，瀚宇博董事會通過決議預計配發現金股利2.2元，精成科預計配發1.74元。 《熱門族群》長期展望未變 ABF載板三雄抗跌 《電子零件》台郡Q1獲利季減、年增 每股盈餘2.29元 #精成科 #瀚宇博 #第一季財報 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯發科Q1攻頂 每股大賺逾2股本 15:102022/04/27 財經 信實、美達 4/29上櫃掛牌 16:492022/04/26 財經 《興櫃股》騰雲去年每股賺3.2元 擬配息2.5元 10:482022/04/28 財經 《光電股》季節效應 友達Q1每股盈餘0.54元 08:422022/04/26 財經 《類股》面板景氣轉保守 外資看淡 13:292022/04/27 財經 裕民首季每股賺1元 04:102022/04/28 證券．權證 景碩Q1獲利寫新高 Q2續攀峰 04:102022/04/26 證券．權證 台郡、同欣電 Q1獲利報喜 04:102022/04/28 證券．權證 中光電 首季每股盈餘1.22元 04:102022/04/27 證券．權證 旺宏Q1獲利創同期新高 每股賺1.58元 19:192022/04/26 財經 騰輝全年業績 拚季季增 04:102022/04/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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