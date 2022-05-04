國泰金控4日公告，今年將發放每股3.5元現金股利，創國泰金成立20年來新高，以4日國泰金收盤價62.9元來看，現金殖利率達5.56％，且光普通股現金股利部分將發出460.92億元，若加上甲種特別股及乙種特別股，國泰金將發出近495億元現金，將成市場新的資金動能。

國泰金2021年稅後獲利1,408.89億元，創金控成立以來的歷史新高，且較前年成長85.48％，每股稅後獲利（EPS）達10.34元，今年國泰金亦算是下重本，每股配發現金股利3.5元，創歷史新高。