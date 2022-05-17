鹽水蜂炮聲名遠播，但美中不足的是，交錯在道路上方的電線，會影響視覺景觀。（張毓翎攝）

聞名全台的觀光民俗活動「台南鹽水蜂炮」，每年會在鹽水武廟前起炮，為許多遊客和攝影好手必拍之處，但沿路整排的電桿和電線，不僅「殺風景」，萬一被蜂炮擊中也危險，公所近期規畫在武廟旁的武廟路，進行電桿地下化工程，改善天際線景致。

每年神轎從武廟出發，當神轎沿路行經信徒住家或廟宇時，信徒會推出蜂城並施放，請神明「收蜂」，今年受到新冠肺炎疫情影響，鹽水蜂炮採不遶境定點施放、縮小規模方式辦理，但不減大眾參與熱情，武廟周邊湧入近2萬5000人。

鹽水區長陳文琪表示，鹽水蜂炮是元宵節重要的民俗活動，由鹽水武廟主辦，每年吸引數以萬計的觀光客，與「平溪天燈」有「北天燈、南蜂炮」的美稱，發展至今已將近150年，聲名遠播；但美中不足的是，交錯在道路上方的電線，會影響視覺景觀，因此公所規畫為以武廟為中心，逐步進行電桿地下化。

公所提到，此次的電桿地下化工程，經費已經到位，細部設計正送市府工務局審核，待通過後就能進行發包，施工地點從武廟路和金和路路口，一直到武廟路和和平路路口，總長約425公尺，電桿挪移到地下後，廟埕周邊的整體天際線能更加清爽。

此外公所補充，這項工程還包含武廟廣場的鋪面改善，以及串聯鹽水國中到鹽水國小2地，在武廟前的金和路、北門路，設置通學步道及景觀植栽，提供學生上、下學更舒適安全的行走環境。