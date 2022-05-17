因應新冠肺炎疫情，為讓整體防疫更完善，新竹縣政府規畫自本月25日起陸續為年滿5歲至11歲、12歲至17歲的兒童與青少年接種BNT疫苗，5歲至11歲的兒童基礎劑將由學校調查集中接種意願，再提供衛生單位造冊並安排接種作業，12歲至17歲青少年追加劑則比照第1、2劑校園集中施打，滿5歲未入小學的兒童則由家長帶至指定合約醫療院所接種。

教育局指出，5歲至11歲的兒童基礎劑將學校調查集中接種意願，提供家長「Pfizer-BioNTech COVID-19 5-17歲接種須知及評估暨意願書」，請家長詳細閱讀並與孩子取得共識，確實填寫各項必要資訊後，由學校收回並彙整統計意願人數，再提供給衛生單位同意於校園集中接種的學生統計人數，並製作接種學童名冊，由衛生單位安排接種作業。

衛生局將視之前6至11歲莫德納疫苗校園接種作業排程和量能，統籌規畫妥適接種對象，依不同年齡、劑型、劑量，分時段正確接種。滿5歲未入小學的兒童，則由家長帶至指定合約醫療院所接種。

12歲至17歲青少年追加劑部分，新竹縣去年47所公私立高中、國中95％學生，共計2萬5700多人完成BNT第1、2劑接種，這次追加劑將比照第1、2劑校園集中施打，仍視自身需求和個人意願，自由選擇是否接種。同樣請家長和孩子詳閱「Pfizer-BioNTech COVID-19 5-17歲接種須知及評估暨意願書」，並確實了解疫苗接種後注意事項和可能發生的反應。

新竹縣長楊文科提醒，疫苗接種後仍須做好防疫措施，學生接種疫苗後應隨時留意自身狀況，若有不舒服可向學校申請疫苗接種假，不列入缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。