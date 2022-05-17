台南市11歲以下國小學童校園施打疫苗正進行中，但同樣就讀國小六年級的12歲兒童，卻因劑型不同無法在校接種，引發不少家長感慨淪為「疫苗孤兒」。市府衛生局原擬專案處理，後又建議家長透過「台南打疫苗」平台幫孩子預約到校外施打，民進黨市議員陳怡珍17日痛批市府罔顧學生權益，專案施打「攏是假」。市府衛生局回應表示，目前還在評估中。

市府指出，全市12歲兒童共有1萬4583人，目前已打第一劑只有2085人，第2劑僅64人，比率的確偏低。其中，9181人為國小六年級生，占比約63％。

陳怡珍說，日前曾替剛滿12歲無法在校施打疫苗的兒童陳情，要求市府請學校及醫療院所依不同劑型，以場地分流、施打分時等方式接種；同一天，市長黃偉哲即在防疫記者會回應表示，將以專案處理，只要家長願意就會幫忙施打。

不料，10天過去了，家長卻苦苦等不到專案施打的內容與細節，陳怡珍表示，經她再度向衛生局詢問時，竟然得到「避免現場造成誤打，學校會請他們直接至診所及醫療院所施打」的回覆，讓她痛批專案施打「攏是假」，這群剛滿12歲的孩子被排除在校園外，成為被遺忘的一群，要求市府不要再鄉愿下去，因為沒有一位學童的權益可以被忽視。

陳怡珍認為，先前新北市政府也曾因家長投訴，教育局趕緊補破網，提出學校及醫療院所依不同劑型，以場地分流、施打分時方式實施接種，讓剛滿12歲的小六生可以在校施打疫苗；因此，只要確實在校內做到年齡分流，就可以施打疫苗，並非做不到，全看市府要不要做而已。