1名網友《爆料公社二社》發文，他陪孩子玩公園遊樂設施時，被保全制止，並表示最多設施上只能有5名小孩且家長不能上去，但告示牌上又請需家長陪同，令他相當不解，貼文一出，網友們紛紛嗆說：「陪同意思是要有家長在場，不是叫你跟著玩」、「國文老師旁邊哭」。

公園遊樂設施上告示牌上寫請家長陪同，網嗆：「國文老師在哭」。（圖／翻攝爆料公社二社）

遊樂設施告示牌上寫「請家長陪同」，他陪孩子上去遭制止，網嗆：「國文老師在哭泣」。（圖/翻攝自爆料公社二社）

原PO在臉書社團《爆料公社二社》抱怨，他先前帶孩子去台南市中西區一處公園玩溜滑梯，他見告示牌上明示「家長陪同」便照做，卻被巡邏的保全勸阻，還告知該遊樂設施僅允許5位小朋友同時遊玩，讓他不滿的表示，「明明告示牌上寫請家長陪同」，發文詢問網友們，該如何配合使用這些遊樂設施？

網友們在貼文下指責原PO：「陪同意思是要有家長在場不是叫你跟著玩」、「有考慮到負重問題嗎」、「小朋友年紀太小的就別上去了吧」、「沒限制等等出事又哭著要國賠」、「換個角度思考，物體有重量限制，一個大人的體重最少都可以讓2個小朋友上去了」、「國文老師旁邊哭」。

也有人說：「6歲我覺得就讓他自己去跟小朋友玩就好了，當然眼睛不能離開小孩，可是不用到一直跟前跟後」、「雖然不清楚您的狀況是怎麼樣，但我在這邊的時候，保全先生其實很盡責在巡，巡完還在清塑膠草皮上的碎石頭，盡心盡力在做自己的工作」。