2日芝山國小家長們前往北市府，抗議校園內設立日照中心，呼籲先召集專家學者討論，先制訂專法再執行。（陳敬哲攝）

台北市政府將在芝山國小內設置日照中心，校方將在13日行政簽約，12日家長會長李宜純前往北市府陳情，呼籲市政府能懸崖勒馬，在家長、學校、社會局產生共識前不要簽約，呼籲召集專家學長先討論設立專法。

李宜純表示，家長們不是歧視年長者，我們能瞭解日照中心美意，然而校方簽約後，芝山國小就是台北市第一間有日照中心的小學，除要考慮年長者安全，學生也同樣重要，校園空間已經很吃緊，希望能在有共識下再做出決定。

李宜純強調，在2021年4月時，家長會就接到學校通知，校內將設置長照機構，校長即將要簽約，當時許多家長都不知道什麼是長照，市政府至今僅召開4次說明會，家長們都認為，為什麼日照中心一定要在學校。

北市府社會局副局長鄭文惠回應，2021年至今，已經召開多次座談會與說明會，在一國中學區一日照中心政策下，台北市仍有10幾個學區未達成，因此向校園找空間，高雄已經有5間學校有日照中心，希望台北市能啟動第一間。

鄭文惠說明，剛開始都不容易，芝山國小設立長照已有規畫，學生與年長者不會相互干擾，長照中心會有獨立電梯與出入口，感染共控制也會嚴格執行，家長疑慮北市府一直都很重視，拿到陳情書會繼續檢討改善。