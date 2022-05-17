台中市教育局提醒家長，拿到接種須知及意願書後，依照孩子實際要接種的劑次進行勾選。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

首批輝瑞BNT兒童劑型疫苗16日抵台，台中市府超前部署，立即在各級學校校長群組公告，請各校進行接種須知及意願書印製，希望讓學生家長在19日之前拿到接種須知及意願書，讓家長安心。

教育局專委郭明洲今日在防疫記者會指出，這次BNT接種對象包含5至11歲國小學童的基礎劑，以及12至17歲國中、高中學生的第三劑(追加劑)，國小及幼兒園確診人數比例居高，市府希望中央盡速完成疫苗施打期程規畫，配合並加快作業，以提升兒童保護力。

台中市國小有235校、國中72校、高中59校，教育局說，後續將依中央規畫的施打作業期程，盡速啟動台中市校園集中接種作業，由醫療院所到校施打。

教育局提醒家長，拿到接種須知及意願書後，依照孩子實際要接種的劑次進行勾選，5-17 歲兒童及青少年基礎劑兩劑接種間隔至少12周，另已完成兩劑基礎劑的兒童及青少年，至少要間隔5個月後，才能接種追加劑。