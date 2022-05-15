衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組15召開第3次會議決議，建議65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，在接種第一次追加劑間隔5個月後，可接種第二次追加劑，也就是第四劑，並自5月16日起實施，彰化縣衛生局下午在彰化縣衛生局網頁，公布合約醫療院所名單。

彰化縣衛生局表示，衛福部建議對象不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax(目前尚待原廠進口供應) COVID-19疫苗全劑量。

若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可接種AZ。另針對65歲以上長者接種COVID-19疫苗者(包含接種第一、二劑及第一、二次追加劑)，可提供500元(含)以下衛教品之措施至5月31日止。

彰化縣衛生局提醒，請民眾前往接種，應備妥健保卡、「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。合約醫療院所名單請上彰化縣衛生局網頁查詢。