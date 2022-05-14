3類人將開打第四劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

第四劑下周一開打！ 指揮中心今宣布「3類人」可接種

中央流行疫情指揮中心今日宣布，由於國內正處於新冠肺炎廣泛社區流行期間，為降低感染後中、重症風險，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，建議65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等3類對象，可於接種第3劑疫苗間隔5個月後，接種第4劑。

疫情指揮中心指出，除了65歲以上長者、長照機構住民可先施打第4劑，18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含：

1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2.器官移植患者/幹細胞移植患者

3.中度/嚴重先天性免疫不全患者

4.洗腎患者

5.HIV陽性患者

6.目前正使用高度免疫抑制藥物者

7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

疫情指揮中心表示，前述對象不論先前劑次接種廠牌，第4劑可接種莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量，或是高端、Novavax（目前尚待原廠進口供應）疫苗全劑量。

疫情指揮中心說明，目前國內新冠疫苗接種率第1劑約85.5％、第2劑約80.6％、追加劑約62.3％。為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種，以降低因感染造成的重症、住院或死亡風險，符合第4劑接種間隔者，自5月16日起亦可進行接種。

若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可接種AZ。另針對65歲以上接種疫苗，地方政府亦可提供500元以下衛教品之措施至5月31日止。