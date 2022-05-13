台中市自5月11日開始進行校園莫德疫苗施打工作，至13日中午為止，已有38校完成施打，累計有意願施打人數為4593人，實際施打3946人，施打完後疑似因為疫苗而產生副作用或不良反應為106人，無學生送醫，教育局表示，今日計有315名學生請疫苗假。

教育局表示，台中市共235所公私立國小，統計回收意願書的學生總數為15萬8482人，有意在校接種人數3萬6756人，占23.19％，自行至醫療院所8448人，占5.33％，總計有意願施打比率為28.52％。

市府衛生局安排39組合約醫療院所，5月11日起入校為學生進行莫德納疫苗第1劑接種作業，提升國小學童防護力。

教育局今日在防疫記者會指出，台中市自5月11日開始進行校園莫德疫苗施打工作，至今日中午為止，已有38校完成施打，累計有意願施打人數為4593人，實際施打3946人，累計實際施打率為85.91％。

其中，施打完後疑似因為疫苗而產生副作用或不良反應為106人，無學生送醫，主要不適症狀為頭暈、噁心、痠痛、心悸嘔吐、胸痛等症狀；另今日有315名學生請疫苗假。