社區診所居家照護服務，北市12個行政區16日全上線，台北市副市長黃珊珊16日在防疫記者會上表示，居家照護服務採地段管理，總合作診所有189家。民眾關心的BNT成人疫苗部分，台北市副市長蔡炳坤說明，若中央規畫來得及，明日第12期預約系統將提供1萬個施打名額。

黃珊珊表示，北市10日已在北投、中山、萬華跟文山四個區域，跟醫師公會合作，試辦確診個案健康評估、健康關懷、健康諮詢及遠距醫療，有些行政區配合的診所少，會媒合鄰近區域診所，協助確診個案照護。

黃珊珊表示，目前總合作診所有189家，採地段管理，北市各里分配給診所，還有台北市聯合醫院各院區認養，服務除了初次評估，還有遠距照護諮詢，通訊診療及居家送藥，都已運作一陣子，今日全面在各行政區上線。

蔡炳坤指出，第11期疫苗預約開始接種，６到11歲有1300多位預約，接種兒童莫德納疫苗。北市第12期疫苗預約平台，則於明日早上9時開放預約，系統提供74982個名額，醫院疫苗門診則有21010位，總共接種量能為95992個名額。

針對65歲以上長者，長蔡炳坤表示，將有三種模式預約，分別為預約系統、醫院特別門診和民政系統媒合，長照機構住民，會由社會局安排人員到機構施打，至於18歲以上免疫不全或低下的對象，可到醫院特別門診接種。

一周前來了185萬劑BNT，長蔡炳坤說明，BNT成人疫苗若中央規畫來得及，明天預約系統將提供1萬個施打名額，若中央未做最後決定，北市會先用莫德納疫苗取代。