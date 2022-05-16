有民眾在北市信義區福德街發現疑似二戰期間外國人戰俘墓碑，提報文資價值審議，北市文資會16日審查認為戰俘墓皆已遷葬，只有其中1個墓碑可清楚看到紀錄，最後不指定古蹟並不登錄歷史建築、紀念建築，建議另提古物列冊。文史工作者蕭文杰痛批，判定不具文資價值，古物委員怎麼審得下去，市府未針對戰俘編號做調查、評估即做出決定，實在有夠草率。

北市工務局在福德街137巷8弄至89巷興建道路，準備對邊坡墳墓遷葬，有民眾發現有二戰末期的外國人戰俘墓碑，墓碑一度不翼而飛，所幸後來有尋回，由文化局函請工務局依《文資法》提報文資會評估文資價值。

文資審查小組4月到場會勘，認為該地區外國戰俘墓皆已遷葬，只有其中1個墓碑可清楚看到紀錄，不符合於文化資產中古蹟、歷史建築或紀念建築保存方式，建議另提文物審議。

文資會今審議結果，不指定古蹟，並不登錄歷史建築、紀念建築。發現墓卑的民眾認為，即使沒有文資價值也應該保留下來，盼能夠立在原址展示。

蕭文杰指出，墓碑是水泥製，日本在1945年8月15日宣布投降前，只有木頭墓碑，幾乎都爛掉了，古墓價值在於屬於庶民集體記憶，當時台灣庶民角色是非常的尷尬，一方面要躲日軍攻擊，一方面台灣有人在戰俘營替日本人工作，文資價值僅以官方角度去看，沒有用庶民精神，就看不到文化資產價值。

他舉蔣渭水墓為例，文資委員以遷葬為由就否決掉戰俘墓碑重要性，相當荒謬，並質疑市府未對墓碑上戰俘編號1759做調查、評估，實在是有夠過份、草率，若墓碑不具文資價值，古物委員怎麼審得下去。