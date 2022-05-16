宜蘭縣長林姿妙表示，即日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種第4劑疫苗。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（16日）宣布宜蘭縣新增1646個確診者，快篩陽性率提高中，平均2人中就有1人確診；縣長林姿妙表示，即日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種第4劑疫苗。

日前中央宣布自即日起，開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，不論先前劑次接種廠牌，間隔5個月以上可接種第4劑，接種種類為莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量或高端疫苗全劑量。

宜蘭縣衛生局表示，縣內截至5月底前，符合施打對象65歲以上長者有378人、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者有78人，共計456位，請上述民眾儘速至合約院所或快打站施打。

另外，長照機構的住民6月後陸續符合施打資格，衛生局將依序安排接種服務。林姿妙再次呼籲，為了維護長者及高風險族群健康，尚未接種完整疫苗者儘速接種，降低因感染後造成重症、住院或死亡風險。

針對校園疫情部分，今日新增確診學生數310人、教職員工30人，3分之1為居家隔離時陰轉陽，累計共2815位學生、267位教職員確診。而染疫孩童為家長傳染居多，其他國小都是比較零星的個案。

衛生局表示，最近快篩陽性率再提高，昨天達63％，7天平均陽性率為44.59％，平均2個人中就有1個人確診，提醒大家病毒就在身邊，要非常小心。今個案中，205例知道感染源，其餘疫調中；呼籲縣民善用自主回報系統，特別是電話號碼要正確，才能盡快聯繫到各位。

衛生局指出，目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達83.6％，第二劑涵蓋率為78.9％，第三劑涵蓋率達62.6％。縣內第15波疫苗快打站已開始服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，請民眾儘快接種完整疫苗。