女星大S(徐熙媛)與「京城四少」汪小菲於去年11月結束10年婚姻，3個月後女方閃電再婚20多年前的舊愛具俊曄，汪小菲卻遭台灣狗仔爆料婚內出軌，沒想到後續他突然爆料前妻大S「長期通過他人處方服用違禁藥物」，一個月要花他1百萬在這上頭，引發軒然大波後又立刻刪文，而他第一篇澄清沒在婚內出軌的聲明，被發現編輯過的痕跡，刪掉了「S」這個字，挨轟做人不留情面。

汪小菲被狗仔踢爆婚內出軌，出去喝酒時身旁有陌生妹子，被拍下對女方摟抱交纏的親密照，汪小菲事後發聲明，坦承酒後確實失態，但強調早在去年2月就開始跟大S談離婚，因此認為自己沒有出軌，沒想到在這篇聲明之後，他竟發文，爆料大S吃違禁藥物，立即引發議論，大S的經紀人也第一時間出面回應，表示大S從不做違法的事，自第三胎流產後身體狀況不佳，已難以大量工作，汪小菲說的1百萬，「是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用」，是用來照顧一雙兒女的，自兩人離婚後這筆費用照舊，女方也沒多加收過1毛錢。

汪小菲被發現第一篇澄清婚內出軌及酒後失態的聲明，悄悄編輯刪掉前妻稱呼，挨轟不留情面。(翻攝自汪小菲微博)

汪小菲在昨天(5/30)接連發了兩篇文，第一篇是澄清婚內出軌與酒後失態的聲明，第二篇則是指控大S吃違禁藥物，還讓他每月為此出1百萬的爆料，但第二篇文章沒幾分鐘就刪除，沒想到有眼尖的網友發現，他在第一篇聲明文中，起頭本寫著「S與我商討離婚為去年2月的事」，卻悄悄編輯刪除了這句中對前妻的稱呼「S」一字，第二篇文章則是稱呼大S為徐熙媛。

汪小菲這個舉動一被曝光，隨即招來非議，陸網友挺不下去，痛批他處在憤怒狀態，已不留情面，相較之下，大S與其離婚後，處理態度上始終保持低調，也從未批評過汪小菲，因此陸網友的風向大轉彎，幾乎一面倒支持大S，「大S 體面人」甚至登上微博熱搜，眾人紛紛留言替她抱不平，「她結這個婚真的是...」、「口德好真的不容易」，還有人表示，如果自己是大S，也會選擇對汪小菲視而不見，「因為根本不屑與這種人糾纏」。

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