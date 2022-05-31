「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》第三季，她在節目一開播就唱跳經典成名曲《愛你》，不僅登上熱搜冠軍，王心凌甜美模樣也讓她再爆紅，人氣打趴其他參賽女星，王心凌火紅的程度，甚至連大陸2大官煤都力挺。

大陸官媒《新華網》的微博，就直接推出了「王心凌新華網專屬限定版愛你」，並附上王心凌教學跳《愛你》的舞蹈，同屬官媒的《人民網》則點評《乘風破浪》第三季，大讚王心凌：「以不輸往昔的甜美的模樣跳起當年的舞步，一顰一笑之間，彷彿時間在她身上停滯，而她的這份『甜』似乎也是在宣告著，無懼外界的目光、堅持自我，依舊可以乘風破浪，可愛的笑容下只要有一顆強大的內心和堅持不懈的努力一樣可以披荊斬棘。」大讚王心凌青春的心始終沒變。

王心凌獲大陸官媒稱讚。（圖／取材自微博）

王心凌獲大陸官媒稱讚。（圖／取材自微博）

對此，王心凌30日在深夜時也吐出參加《乘風破浪》心情：「每天都有新的難題要解決，好像再拚一下就可以比昨天更好一點。」她並感謝團隊及諸多粉絲的支持，讓她覺得多拚一下是非常值得的，同時分享這陣子的照片，還要求粉絲「順便請你們留言告訴我『我很漂亮』」。

王心凌因《乘風破浪》翻紅後，身價也跟著水漲船高，傳出王心凌一季的代言費，從原本的100萬人民幣（約台幣440萬元）漲到300萬人民幣（約台幣1320萬元），一口氣翻了3倍，就連社群網站小紅書的推廣費用，一篇文章也要人民幣30萬（約台幣132萬元）。