台灣疫情延燒，藝人郭彥均在臉書分享醫護友人「看到這麼多孩子就這樣走」的訊息，遭大批網友出征，最終刪文道歉，引發軒然大波，就連行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中都說要查，對此，前國立自然科學博物館館長、天文學家孫維新發文力挺，強調：「郭彥均是一個認真盡責、感情豐富的年輕人」。

孫維新表示自己認識郭彥均，也曾看過他哭過兩次，兩次都是在科博館製作的科學藝術劇的舞台上，2013年12月「哈雷與牛頓」首演結束後，飾演哈雷的郭彥均從升降舞台上來謝幕後，當下只見他哭得稀里嘩啦，彎腰時還是用右手摀著臉，似乎是看到台下六千多位觀眾，即便頂著寒風細雨中仍未離開，讓他感到到喜極而泣，也讓孫維新強調：「這是對演員最大的鼓勵」。

孫維新發文力挺郭彥均感嘆「藝人難為」。(孫維新臉書)

第二次則是2014年「哈雷與牛頓」到高雄演出，恰巧與弟弟郭彥甫婚禮撞期，郭彥均開玩笑表示：「我媽說，彥甫結婚你要是不來，明年清明節你就不用回來了」，雖然逗得所有人哈哈大笑，但能體會到郭彥均心中的遺憾，也讓身為製作人的孫維新心中感到沉重，當天結束謝幕時，孫維新對著滿場觀眾表示郭彥均為了演出錯過弟弟終身大事，郭彥均也藉此機會用手機撥電話給弟弟，並要所有人獻上祝福，讓弟弟成為「世界上在單位時間裡，同時收到最多祝福的婚禮」，這幕也讓郭彥均感動到哭得淚流滿面。

根據上述例子，孫維新強調：「郭彥均是一個認真盡責、感情豐富的年輕人」，接著感嘆：「藝人難為」，當有粉絲或民眾訴苦時，郭彥均不能像醫師或名嘴引經據典，能做的就是發揮同理心，給人安慰並鼓勵醫護，不解為何這樣就可能被法辦？接著反問如果是那十位孩童父母說的，政府官員可能反倒表示父母哀傷過度，情緒不佳，即使傳遞假消息也不罰，讓他無奈表示：「那以後傳遞假消息的人都可以用情緒不佳來脫罪？」接著表示希望未來看到的淚水，不再來自親人逝去的悲痛，而是醫護救回生命的感動。