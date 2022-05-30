國內疫情正處於高原期，各醫院醫護都忙翻天，一名網友日前表示，帶染疫的年邁父母到高雄某醫院急診掛新冠門診，花了6個多小時，直到半夜才看完病，期間還聽到急診有母親抱著孩子哭喊，「等了2小時沒人幫我，救救我孩子」，讓他很難過，好奇現場病人不多，為何都沒看到醫護來關心。不料該文一PO就遭網友們攻擊，「真的標準造謠帶風向文章，醫護已經很可憐了還想把責任推給他們嗎？」

這名男網友日前在臉書「爆料公社二社」發文，28日晚間7點40分帶著染疫的年邁父母到高雄某醫院就診，直到隔天凌晨1點20分才看完病，在等待期間，急診室還傳來一名母親抱著小嬰兒哭喊「等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，因為急診和新冠門診只有一牆之隔，原PO探頭看了急診室，僅不到20 人排隊，卻不見醫護蹤影。

原PO表示，自己帶著染疫的年邁父母看病也是一波三折，量血壓、血氧、醫師電話問診、照X光、拿藥就花了6小時，每個動作至少間隔一小時以上，但現場老人居多，待診人數不超過20人，且晚上戶外悶熱，又一堆蚊子，忍不住向醫護抱怨為何要等這麼久，對方面有難色回他「人員不足」要他們向院方反應，讓他質疑「現場的病人不多，大多數時間沒見到醫護，讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，這樣好嗎？急診室內媽媽哭嚎的聲音、猶在我耳邊迴盪！」

文一PO出後，原PO被網友罵：「醫院人手的確不夠啊，你看的是外面的，負壓病房加護病房都不用人？」、「在醫院你見到的不一定是事實，因為忙碌的護理人員是你看不見的」、「很多時候當下生病的絕對不是只有您，也不是只有您需要等醫生」。但也有人表示「很多在網路上嘴的，是不是太久沒去過急診，希望各位家人都平安嘿」、「問題不是醫護，而是指揮系統準備不足還硬上，大家自己記好這段日子」。