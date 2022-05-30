藝人郭彥均發文「很多孩子都走了」引來軒然大波，行政院長蘇貞昌稱要就責查辦。對此，台北市長柯文哲30日酸說，民進黨字典裡沒有認錯，他們會拗到底，認為文章本身沒有什麼大問題，不用反應這麼激烈，不必要一個行政院長為這一篇做這個動作。

柯文哲30日前往市議會進行施政總質詢，國民黨市議員李柏毅詢問，對於郭彥均稱「很多孩子都走了」這句話是謠言？柯文哲指出，不算是謠言。

李柏毅接著說，很多非綠營人士都很憤慨這句話被中央抹黑是謠言，蔡英文總統默不吭聲、蘇貞昌說要究責、查辦，綠營一直圍剿郭彥均，柯曾稱自己是墨綠的，會對現在的民進黨失望嗎？柯聳聳肩回應「我失望也不是因為這件事情」。

李柏毅又問，對於蔡英文、蘇貞昌相關公職人員會感到失望嗎？柯文哲答稱，網軍玩過頭總有一天會遭到報應，這是他的態度，他搖頭說「玩過頭了！」。

對於柯文哲未正面回應，李柏毅第三次詢問，是否對於民進黨感到失望？柯文哲表示「這篇文章是沒什麼問題，但是內容農場轉載那個要另外查」很多東西就是政府也要有自信。李柏毅說，柯在文章寫下「如果今天不講話，明天就輪不到你講話」，應拿出更強力譴責態度。

柯文哲認為，對於這篇文章也不用反應那麼過度，疫情有死傷總是不必要，李柏毅打斷柯，批評柯退縮、龜縮，寫文章的態度是強力批評，甚至比國民黨主席朱立倫更強力批評，現在卻連失望兩個字都不敢講，是被民進黨收買還是不想與民進黨、蔡英文為敵？

柯文哲仍強調，寫這種文章不用反應那麼激烈，要查辦幹什麼，不用，但是一大堆人去自首也不必要，他認為要冷靜。

李批評蔡英文根本沒有作法、默不吭聲，柯文哲說，「她也不用每件事情都要表態」，又另闢話題指出，自己基於醫學上實務上該講的就講，每次講都打的鼻青臉腫，後面還不是照抄。

至於民進黨做法贊同不贊同？柯文哲說，「民進黨的字典裡面沒有認錯這件事，這也是很麻煩，他們就是會拗到底」這篇文章本身沒有什麼大問題，還好啦，不用反應這麼激烈，不必要一個行政院長為了這一篇做這個動作，奇怪，如果用這標準，那我們每天被K的不是更冤望。

李柏毅質疑，如果不能對民進黨表達失望，難道是希望之後選舉拿民進黨的票，單純針對郭彥均事件，是否對民進黨作法感到失望？柯文哲抓頭表示，正確的講，搞不清楚他們到底在做什麼。