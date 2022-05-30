國務機要費除罪化，是民進黨「幫派性格」的一次展現，幫「國務機要費案」更一審判決有罪的馬永成、林德訓二人解套，也是要告訴所有民進黨的幕僚，「幫老闆作帳貪污，黨會罩你」。

國務機要費當然不是特別費，監察院糾正案文指出，「若國務機要費為總統之特別費，則這項特別費之金額為其薪水的6到9倍，背離一般首長之比例」。請民進黨告訴大家，全中華民國那一位首長的特別費，是薪水的6倍以上？

因此簡言之，特別費可以想成是給首長的「零用錢」，國務機要費卻是有機密性質的業務費，兩者的本質一開始就不相同；所謂的國務機要費除罪化，說穿了就只有4個字：「合法貪污」。

因此未來民進黨的幕僚，老闆要你們作帳找假發票，就沒有拒絕的理由了，就算東窗事發，未來的民進黨也還是會來「除罪化」。台灣的民主變成「民進黨貪污，民進黨除罪化」，也真的是歷史的幽默。

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