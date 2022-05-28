全民調爭出線 個人特質待考驗

2022年藍綠台北市議員初選出爐，這回國民黨、民進黨除了老將之外，還有不少新人出線，搶攻席次。針對初選民調結果出爐的新人，進行網路聲量比較，前10名的藍綠新人議員參選人，民進黨有6位，分屬於英系、湧言會和新系，檯面上、檯面下各派系互相合作也互相競爭。相較於民進黨，國民黨4位聲量入榜的新人，背後幾乎都來自不同推薦人，似乎也較偏向「傳承、接棒」的子弟兵。台大政治系教授王業立指出，初選的領先者，到了年底選舉結果不一定會一致，因為光靠有派系支撐，不足以贏得最後的當選，尤其部分中間選民「選人不選黨」，所以個人特質相對重要；資深媒體人邱明玉也表示，在市長還沒定案前，話題比較容易聚焦在新人身上，當「母雞」人選出爐之後，在大環境下「小雞」要創造話題，相對之下就會更辛苦。

歷經了黨內廝殺後，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看看藍綠新人，誰在初選過程抓下高聲量。

No.10 「我是萬華人版主、新潮流＋」 邵維倫熬出頭

現任民進黨市議員周威佑不爭取連任，交棒助理邵維倫，承接原有資源，在民進黨第五選區6搶4局面，邵維倫順利擠進前三名。能到這一步，也算熬出頭，擔任過段宜康的幕僚長達15年，新潮流組成「新潮流＋」，邵維倫名列其中，過去服務過的案件超過6千件，同時也經營「我是萬華人」社團，透過平台深耕中正、萬華，疫情嚴峻時臉書募集三萬個便當給醫護人員，並組織義勇軍幫助弱勢，獲得到不少正面聲量。

No.9 景美百年宮廟董事之子 高揚凱靠加權向前衝

國民黨籍新人高揚凱，自封「戰鬥凱」，父親擔任景美地區的土地公信仰中心的董事長，選在土地公聖誕宣布參選，登記當日還有20位里長陪同，就知地方實力雄厚；除此之外，擔任過文山區民防大隊副大隊長，取得英國碩士學位；黨內初選時，一度槓上對手楊植斗，衝出一波聲量，而他原本初選結果民調排第三，最後因為加權80%衝高，一度引起其他候選人對黨內加權有疑慮。

No.8 助攻吳思瑤12年 陳賢蔚走向幕前「新系」力挺

民進黨立委吳思瑤大讚「政治生命中最重要的男人」，正是綽號「真賢慧」的陳賢蔚，立志成為服務最賢慧的市議員。陳賢蔚從2006年到2016年協助吳思瑤連任議員，並且幫忙打敗丁守中，拿下士林北投立委選舉，12年立下不少戰功，陳賢蔚這回以「新潮流＋」成員，親自上戰場，為自己的政治前途開路。除了吳思瑤力挺，屏東縣長潘孟安也專程北上助選，就連在屏東縣長黨內初選競爭激烈的周春米、鍾佳濱也接力站台，大咖助選員接連助攻，讓陳賢蔚順利通過初選門檻。

No.7 何孟樺女僕裝創聲量 擠掉許菡芸 替英系爭面子

擔任過323佔領行政院事件新聞發言人的何孟樺，清大研究所畢業2年後，加入民進黨後，以28歲年紀，成為史上最年輕發言人。這回在港湖區初選，除了力拚前輩之外，還要對抗卓榮泰及羅文嘉組成的「民主活水」力推的許菡芸。為了力抗有「呱吉接班人」，以及高嘉瑜力挺的許菡芸，何孟樺在拚初選期間，還穿上女僕裝以「人民公僕」創造話題。為何要穿上女僕裝呢？主要是因為過去同樣選區，傳出在黨內初選時，高嘉瑜得知同黨較勁的許嘉恬要扮女僕，因此搶先穿上，讓許嘉恬飲恨，這回何孟樺重現「女僕裝」，並找來英系立委羅致政、蔡易餘扮演執事，更憑其過往國安會經歷，請到「永遠的秘書長」，民進黨智庫副董事長邱義仁推薦，最後以加權20%擠進提名。

No.6 林延鳳18年磨一劍!謝系出身轉戰湧言會初選稱霸

3月在現任議員阮昭雄率領「台北好政連線」登記初選，當時林延鳳名列其中，證實黨內隸屬湧言會，不過，林延鳳能在士林北投區勝出，這一路下來走了18年；她不只是立委莊瑞雄北區執行長，擔任過謝長廷幕僚十年之久，2008年也在總統大選替謝長廷助選，接著協助姚文智選市長，也幫過謝維洲、阮昭雄。其中，讓外界印象深刻，就屬2021年9月林延鳳赴士林分局，舉報「條子鴿」發文指控事件，當時林延鳳哽咽替謝維洲出面後，搶占一波版面；這回初選一度被攻擊非在地人，最後林延鳳的民調衝到第一，超越現任議員，替湧言會搶下一席。

No.5 百面看版壓境!陳聖文戰口譯哥「英系唯一推薦」

為了拚民進黨大安文山初選勝出，還要力抗「口譯哥」趙怡翔的高聲量、高知名度，陳聖文曾在採訪通知中，特意寫出自己是「英系唯一推薦」。現年24歲的陳聖文雖然是政治素人，不過身為知名殯葬業的第二代，早在去年就開始積極布局，成立粉專、拍攝影片、設服務處，陸空並進，其中，廣設看版如大軍壓境，數量近200面，不只讓黨內競爭者感覺壓力不小，國民黨現任議員也感受到陳聖文來勢洶洶；此外陳聖文一度被質疑過去與國民黨交好，且赴中求學，引發「由藍轉綠」的疑雲，未來是否會再被炒一波，就看選戰如何走。

No.4 主播轉政壇 柳采葳獲「郝趙」相挺！ 民調「好罩」TVBS前主播柳采葳不只在老東家備受重視，就連踏進政壇，也倍受禮遇。口條清晰的她不僅擔任國民黨發言人，也代表國民黨征戰中山大同區議員，而且先有台北前市長郝龍斌引路，後有同台的主持人趙少康力挺，形成另類的「郝趙」子弟兵。縱使因為婦女保障名額，確定可以在黨內初選出線，但主播牌、美女牌，加上過去擔任記者時又主跑國民黨新聞，自然有不少黨內人士力挺，最後電話民調支持度過半，加權後破百，力壓其他對手，果然「好罩」。

No.3 丁系單傳詹為元民調前遭隔 獲選區唯一提名

詹為元是國民黨松山信義區唯一新人代表，過去曾是立委蔣萬安辦公室助理，2018年丁守中競選台北市長，擔任丁競選辦公室發言人，在丁守中淡出政壇後，也扛下唯一延續「丁系」命脈的重責大任。而在江啟臣尋求競選連任黨主席期間，擔任發言人一職的詹為元，就曾被說過「撞臉」江啟臣，讓不少人印象深刻。今年初選民調期間，因為居家隔離，詹為元乾脆找江啟臣當分身，再加上中廣董事長趙少康，廣播中現「聲」力挺，加乘起來的效果，讓他以7成3支持度打敗其他3位競爭者。

No.2 趙怡翔挾聲量回台參選 加入湧言喊：對派系陌生

被外界封為知名度最高的新人口譯哥趙怡翔，去年決定請辭駐美代表處政治組長時返台參選，一度傳出總統蔡英文似乎不太開心。高知名度的同時，恐怕同時也承受不少壓力，而同區的黨內對手陳聖文打出「英系唯一推薦」，對此，趙怡翔回應「因為之前都在處理外交事務，比較不熟悉派系運作，但他跟著總統蔡英文其實有8、9年時間」。返台之後，趙怡翔努力在議題上發聲，近半年時間，聲量最高點，2月時爆出瑞士信貸銀行，被揭露數十年來疑大量經手黑錢，其中一位名單則是親民黨主席宋楚瑜，當時趙怡翔質疑「根據資料，宋楚瑜存入1,367萬瑞士法郎（約新台幣4.15億），但他幾乎是擔任公職或黨職，難以想像是如何透過正當手段累積4億巨款」，一天就累積超過4,700筆討論。除了個人聲量，湧言會的「台北好政連線」也替初選新人衝出一波話題，再加上在地議員阮昭雄交棒，也讓趙怡翔如外界預期中初選順利過關。

No.1 羅智強交棒楊植斗 搶救「剃頭」子弟兵聲量爆

國民黨台北市傳統票倉大安文山，是黨內新人必爭之地，這一回5搶2戰況異常激烈，台北市前市議員羅智強，「大力搶救」子弟兵楊植斗，臉書擁有百萬粉絲數的羅智強，4月29日以「楊植斗慘敗」一日連發六篇文章並且開直播，替楊植斗搶下網路聲量，吸引各方好友支持，光是這一天 ，有關「楊植斗」的聲量衝上5,778筆；4月30日羅智強更找來好朋友游淑慧站台替楊植斗剃光頭衝選情，重演四年前羅智強剃光頭為游淑慧助選的橋段，希望楊植斗能初選過關，楊植斗單日網路聲量4,619筆；初選結果5月1日公布當天，楊植斗民調過關，聲量5,791筆，「搶救植斗大兵」宣告成功，除了證明羅智強空戰威力十足之外，同時也不能忽視楊植斗有部分聲量和討論度，都是借助羅智強帶起，而身為子弟兵的他也笑納勝選果實。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年5月23日，約半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北市國民黨及民進黨未曾就任北市議員參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。