國民黨苗栗縣長提名果然發生「苗栗國內戰」，上周在地方黃派主導下，地方要角連署推薦前苗栗農田水利會會長謝福弘參選。今天劉派大老、前縣長劉政鴻也出招反擊，發出電話民調懇託語音拜票簡訊，拜託電話民調支持他回鍋參選。

但黨中央否認，在劉政鴻所指時間有做苗栗縣長協調民調。劉政鴻語音簡訊中也僅強調是「一個民調」，而非稱「黨內民調」。地方人士表示，目前未聽聞黨中央要做協調民調，劉所指民調應是劉自辦可能性較大，目的就是要抗衡黃派動作。

語音簡訊中劉政鴻表示，「我是劉政鴻，首先要謝謝各位鄉親幾十年來對劉政鴻的照顧與支持，這次縣長選舉，在5月27至28日晚上6時到9時的『一個民調』，請各位鄉親能夠來支持政鴻，讓政鴻再有機會為苗栗鄉親建設、為苗栗建造福。」

國民黨苗栗縣長提名，在黨中央勸進的立委徐志榮宣稱不選後，地方黃派上周主導回歸2020年8月地方共識，擬共推謝福弘參選，還擬寫連署推薦書，包含縣長徐耀昌、黨籍立委徐志榮與陳超明、議長鍾東錦都參與連署。

「連署推薦書」中表示，「建議共推前水利會長謝福弘代表本黨參選下屆苗栗縣長，謝不僅學經歷俱佳，在地方扎根多年，水利會長任內更是政通人和，廣結善緣，不僅是忠貞黨員，更係縣內基層都能接受的最佳人選，因此吾等共同聯名推薦謝參選縣長，並且保證全力輔選，定能輕鬆打營苗栗這場神聖的戰役。」

但上周連署書出現後，熟悉地方選情人士即直言，黃派推薦能否成局，劉政鴻態度是關鍵，支持恐影響派系生存。黨內人士指出，該份推薦連署書是地方大小黃派推動，謝福弘雖親劉派，但這局黃派卻全力支持，反引爆劉與黃派間新仇舊恨。