國民黨湖口鄉長初選民調，吳淑君以近6成支持率勝出，將獲得提名。（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣黨部舉辦為期3天的湖口鄉長民調初選，26日公布2家民調公司統計結果，縣議員吳淑君平均支持率59.167％，縣議員甄克堅平均支持率40.833％，吳以近19％勝出，未料，甄指控吳操控民調使民調失真，當場宣布退出國民黨，將以無黨籍身分參選湖口鄉長到底！

甄克堅認同2家民調公司公正公平公開做出的民調數據，但他不滿意的是對手在初選期間送口罩等物，操控民調真實性，他非常不認同，為了不讓國民黨為難他退出國民黨，走自己的路以無黨籍參選湖口鄉長，繼續支持楊文科縣長。

吳淑君說，她8年前參加湖口鄉長初選民調，在3人中她是第3名，輸了就是輸了，勝出的林志華在競選鄉長時，她也站在黨內立場全力協助，這8年來她擔任縣議員也戰戰競競，與林志華鄉長共同為地方服務。

吳淑君說，競爭有勝有敗，要拿得起放得下，不要為落敗找理由，她對甄克堅的宣布感到很意外，2年前疫情發生後，她都有捐贈口罩給民眾，甄克堅的指控完全是無的放矢！