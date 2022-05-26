《綠也掀桌》

台灣民意基金會日前公布「六都首長誰防疫表現較好」民調，結果顯示，新北市長侯友宜從去年7月最高的50.3%下降到36.3%，但還是排名第一，台北市長柯文哲27.5%第二，其他依序是高雄市長陳其邁26.9%、台中市長盧秀燕16.1%、桃園市長鄭文燦9.6%、台南市長黃偉哲7.2%。前立委郭正亮認為，侯友宜的民調之所以下降，是被國民黨拖累的。

針對最新的六都首長防疫民調，郭正亮25日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，侯友宜民調下降，是被國民黨拖累。因為柯文哲是屬於第三黨，國民黨或民進黨下降時，民眾黨會獲利，淺綠、淺藍都會跑去民眾黨，台北市副市長黃珊珊的民調會高起來，有時是柯文哲的民調或是民眾黨的民調高起來。

另外台灣民意基金會針對政黨認同部分進行調查，有25.6％支持民進黨、17.1％支持民眾黨、14.1％支持國民黨。郭正亮指出，民眾黨的政黨民調比國民黨高，是因為在這個時間點，比如國民黨主席朱立倫在桃園市長選戰做了「偉大」的提名，而國民黨也有蠻多人支持前北市議員羅智強，可能就會反彈。另外，國民黨立委蔣萬安在台北市長選戰的攻防並不出色，還需要努力。

郭正亮表示，若隨便問一個政黨傾向不明顯的人，對藍綠兩黨不滿意，可能就會去支持民眾黨。可是民眾黨要小心，支持的民眾可能不會去投票，第三黨的危機就是在這兒，多席次的選舉，民眾會去投票；但如果是單一席次的選舉，民眾就會判斷有無當選的可能。