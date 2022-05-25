對於美國總統拜登日前在日本承諾「願意為保護台灣而軍事介入」，前民進黨立委郭正亮認為，「拜登絕對不是失言，他是故意的！可是做不到，但心有餘而力不足！」郭譬喻，這好比有人不斷說「我愛你」，但到底要不要相信是真的？聰明的人就會「聽其言觀其行」。郭也直言，「口惠實不至，台灣看過太多次了！」

拜登與日本首相岸田文雄23日在東京峰會後的聯合記者，一名記者問拜登，「你願意為保護台灣而軍事介入嗎？」拜登直截了當地回答「是的」；記者又追問道「你願意？」拜登說，「這是我們做出的承諾。」

前民進黨立委郭正亮24日在《新西蘭華人電視台TV28-三妹說亮話》網路節目中分析，「我認為拜登絕對不是失言，他是故意的」，因為拜登在美國也講過很多次，然後白宮再出來否認。以前否認都是隔天，這次否認是兩個小時內，否認時間越來越短。「表示他個人意向也許是如此，可是做不到！」這就是心有餘而力不足！

郭正亮進一步解釋，這好比有人不斷說「我愛你」，但到底要不要相信是真的？聰明的人就會「聽其言觀其行」。華爾街日報就提出兩大質疑，「不是愛台灣？為何台灣不能參加印太經濟架構？」「不是要出兵？結果你的海軍兵力越來越弱！」「你說你愛我，但都沒有行為的表示」，「可是他又認為他是真心的！麻煩在這裡！」

郭正亮強調，「我認為拜登是真心這樣想」，可是他完全沒有在具體行為上布局」。他舉例，台灣要進入WHA作為觀察員，上演二對二辯論，但為什麼不是美國來辯論？郭最後直言，「口惠實不至，台灣看過太多次了！」

拜登講了有關保台的最強烈措詞之後，不願具名的白宮官員表示，美國對台政策不變。他說：「（拜登）重申了我們的『一個中國』政策和我們對台海和平與穩定的承諾，他還重申了我們在《台灣關係法》下的承諾，即向台灣提供提供軍事手段來保衛自己。」