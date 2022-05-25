國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲今在研討會，提到美國台海戰略是否轉向時認為，目前美對台海戰略是「政策清晰、戰略模糊」，也就是維持現狀的目標清楚，但手段彈性。美國總統、國會、國務院、軍事首長的態度都一樣。而台灣不會成為安全依賴的搭便車者。

此外，他還認為，這次四方安全會談，因為美國考慮到印度顧慮俄國、澳洲新總理新政府還沒有組成，四方安全會談內容，反映出拜登主義的彈性。

國策研究院今舉行「東協、美日韓與QUAD峰會」座談會，討論美國－東協與QUAD峰會、美日韓同盟與台海安全。

蘇紫雲說，拜登亞洲行可稱為安全外交，美韓、美日峰會、印太經濟框架（IPEF）倡議、QUAD峰會四大軸線，其中日韓美峰會比較剛性，四方安全對話（QUAD）峰會較微軟調。

他說，拜登亞洲行目的除傳統安全議題合作外，同時受到俄國攻擊烏克蘭的影響，日韓等東亞國家對於中國的軍事擴張，也視為更急迫的威脅，因此短期具體目標在於印太經濟框架可視為「經濟北約」，是較容易達成的目標。

他說，美國顧慮印度對俄國攻擊烏克蘭的態度，及澳洲採取道德訴求的願景表達，內文連俄國、中國、朝鮮核武都避免提及，是歷年最為平淡的一次，與美韓、美日峰會的聲明成為強烈對比。

對於美國台海戰略是否轉向，他認為，拜登多次提及對台灣的防衛承諾，顯示美國台海政策的調整，這都是嚇阻中國軍事冒險明確的戰略訊號，可稱為建設性的戰略清晰；但是維持現狀的目標也很清楚，顯示手段彈性，可說是「政策清晰、戰略模糊」。

他表示，從美國各系統最近的說法，可客觀描述美國台海政策的微妙轉變，最重要的是台灣不會成為安全依賴的搭便車者，不會依靠他人的善意，只有強化自身防衛實力才能確保安全，並增加盟友的協防信心與意願。