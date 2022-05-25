因為車內的預束式安全帶可能在運作時會炸開，造成駕駛或乘客會被噴出的金屬或塑膠碎片所傷害，為安全起見，韓國現代汽車再次召回北美地區超過28萬輛瑕疵車輛。

據悉，現代這次召回北美地區的車款，包括2019到2022年的Accent、2021到2023年的Elantra，以及2021與2022年的Elantra油電混合動力系列，根據估算，總數大概在28.1萬輛左右。

現代這些零件有瑕疵車輛，若發生碰撞意外時，開車駕駛或乘客的預束式安全帶運作時可能會炸開。而在現代這次大規模召回之前，其實已經發生3件不幸案例。而在車輛進廠後，北美經銷商會用蓋子緊實蓋好預束式安全帶。

這種預束式安全帶，是一種智慧型安全帶，就是當車輛撞擊時會預先拉回，避免開車或乘車民眾向前移動過多。與一般陽春安全帶不同的是，預束式會主動且事先讓安全帶妥善運作，保護好用車人的生命安全。

NHTSA(美國公路交通安全局)在24日表示，現代這次召回範圍擴大，先前已經修復過的所有Accent、Elantra以及Elantra油電混合車都要再次進廠，且接受現代新的檢修程序才行。

2021年9月NHTSA已通知過現代，有款2021年Elantra汽車在撞車之後，該車駕駛聲稱車子的預束式安全帶運作失常，導致金屬碎片刺傷自己的腿。當時，NHTSA已要求現代接手處理。

現代汽車表示，此次召回的北美車輛總數，包括美國有23.9萬輛，以及加拿大4.2萬輛左右。至於先前召回的Venue車款，以及豪車Genesis GV70與GV80車系，現代也正積極調查原因中。