24日，日韓兩國最大汽車廠，分別傳出不同消息。韓國現代汽車表示，預定到2025年底時，在韓國投資金額將累計到63兆韓元，約498.6億美元。至於日本豐田汽車則指出，因為半導體不夠用，6月全球產能恐將減少約10萬輛，總數同時降至85萬輛左右。

豐田無奈6月產能恐怕還要下修，但卻沒有改變本財年的生產數量計畫。就是說到了2023年3月底，豐田全球總產能，應該還是可以達成年產970萬輛的目標。

由於上海抗疫封鎖造成供貨短缺，豐田也宣布日本產線有異動，目前規劃從25日至6月3日之間，最多可能長達5天會停工。豐田在5月以及6月，應該會有10家車廠，共16條生產線的運作不正常。

豐田承認，雖然規劃從6月到8月，全球平均每月生產約85萬輛新車，但是，晶片還是短缺，加上新冠疫情發展，也讓產能前景很不透明。

另一方面對現代來說，未來3年投入韓國約500億美元，用來強化不同領域競爭力，包括車輛電氣化、機器人技術、城市飛行計程車，還有自駕技術等。

日前，韓國也趁著美國總統拜登上任後，首度來訪亞洲之際宣布，計劃最晚到2025年，將在美國投資至少100億美元，加強與美國公司在先進技術研發合作，其中包括在喬治亞州投資約55億美元，興建新的電動車以及電池生產設備。