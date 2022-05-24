Omicron本土疫情可能加速我國推動解封，旅遊業者已準備好迎接旅客，雄獅旅遊發言人賴一青表示，因全球面臨通膨，加上機票、交通、住宿等成本增加影響，預估未來1年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，日本沖繩團費4萬起跳、東京5萬以上，歐美長程線預估團費介於10至12萬元之間。

賴一青指出，疫情改變民眾的生活型態和旅遊方式，各國的旅遊安全和防疫規範無疑成為旅客關注重點，雄獅旅遊在疫後旅遊推出「疫後出國6大新主張」制度，將嚴格把關要求國外配合的導遊、領隊、供應商和司機，需接種2劑以上的疫苗，並提供快篩或PCR陰性證明，才能為雄獅的消費者提供服務。

用餐模式上，將採個人套餐的方式降低交互傳染風險，並安排旅客入住星級以上的品牌飯店。考量疫情，行程安排將盡量減少移動，並以戶外大自然為主，出團規模也不再是過去30至40人的大型團客，而是改採21至26人間的精緻小團做為安排，並把巴士降載到原本的6至7成。

隨著世界各國逐漸鬆綁國境管制，加上台灣疫苗接種率提升，雄獅預估下半年有望開放國門，即日起至6月10日止，於官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，提供日、韓、歐美等國的喝玩樂訊息及行程建議，旅客只要在官網填寫「出境旅遊意願調查表」，寫下解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包，總金額高達30萬元。

雄獅旅遊表示，包含韓國、泰國、新加坡，以及歐美多國在內，皆已宣布解除國境管制，凡是完全接種疫苗的旅客就不必隔離，國人最愛前往的日本也計畫於6月鬆綁國境管制，台灣則是樂觀估計在下半年開放國門，初期可能是有限度的開放旅遊，再逐漸達到出入境免隔離的程度，預料旅客出國旅遊的習慣也會有所改變。

據調查，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升9％，包含小團旅遊、客製化包團等，顯示旅客希望旅行社協助代辦各項業務，為旅途中的食、宿、遊、購、行做好品質把關。

因機票、交通、住宿等成本增加，雄獅旅遊預估未來1年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上。同樣受國人歡迎的韓國團費漲幅約3成，預估首爾5日團費約4萬元以上。