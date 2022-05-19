據悉，當美國總統拜登本周訪問亞洲時，喬治亞州政府可能會選在20日宣布，韓國現代汽車將至該地投資建廠，且金額高達70億美元。

業內人士指稱，現代汽車集團選在位於美國東南部喬治亞州的南方，建立一家生產電動車 (EV) 的車廠。亞特蘭大憲法報 (The Atlanta Journal Constitution) 報導，現代的投資計畫將為當地創造超過8,500個工作機會。

不過，現代汽車卻低調拒絕評論。

9日，路透社曾指出，現代汽車正準備在美國建立EV廠，並與喬治亞州政府討論相關事宜。另外，美聯社日前也表示，除了電動車以外，現代汽車也可以在這座美國新廠，生產一些以傳統燃油為動力的新車。

美國時間18日白宮宣布，拜登將會晤手握數十億美元投資金額，並計劃在美設廠的韓國製造業者，可望在當地創造數千個薪水頗佳的工作機會。

全球汽車銷售量第3大的車商現代汽車，2021年曾表示最晚在2025年之前，將在美國投資74億美元生產EV，升級廠房設施且擴大未來智慧移動解決方案，整合並改善城市不同交通方式。同時，18日也指出，到2030年時將在韓國投資21兆韓元，約160億美元，把韓國EV年產能擴大至144萬輛，屆時可望有45%左右全球市占率。