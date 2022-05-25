陳時中還能選台北市長嗎？郭正亮曝估算數據直言一句

《大新聞大爆卦》

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，被視為民進黨台北市長選戰的可能人選，但國內新冠肺炎疫情延燒，陳時中還能參選嗎？前民進黨立委郭正亮對此直言，依照目前這種疫情，「陳時中走得掉嗎？」

郭正亮今(25日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，總統蔡英文應該感受到壓力，民進黨市議員感受的壓力更大，民進黨新任台北市黨部主委、議員張茂楠就說，應儘快確定台北市長人選，但依照這種疫情，7月17日民進黨全代會前，陳時中能參選嗎？

郭正亮分析，目前確診人數146萬人，陳時中認為台灣恐有20％人口會感染，20％就是480萬人確診，距離現在的146萬人確診還很遠，假如一天8萬人確診，到6月底，一個月累積240萬人，「陳時中走得掉嗎？」

另外，針對蔡英文24日前往台北榮民總醫院視察，由台北市副市長黃珊珊陪同，郭正亮指出，自從2018年12月在北門召開記者會之後，蔡英文對台北市長柯文哲就深有芥蒂，因為柯文哲就是做臉色給蔡看，蔡真的非常生氣，而柯那個動作也不得體。

因此，郭正亮認為，蔡英文此次前往台北榮民總醫院視察，並不是去拉抬黃珊珊，而是因為醫護人員的壓力，雙北疫情那麼嚴重，都沒有下去看一看，這說不過去。而黃珊珊本來就是負責疫情實務處裡，本來就要到場，並不是趁柯文哲確診時才趕快去。