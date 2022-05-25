經濟部政務次長陳正祺於5月23至24日訪比利時期間，拜會歐盟成長總署就台歐盟產業政策對話進展及深化雙邊關係交換意見。此外，也與歐盟貿易總署就台歐盟貿易與投資關係進行交流。

陳正祺此行另與歐洲議會國貿委員會議員Kathleen VAN BREMPT及Andrey KOVATCHEV會晤，感謝歐洲議會長期以來對於強化台歐盟關係之支持。該等議員認為台灣係歐盟理念相近及可信賴之夥伴，將持續支持台歐盟擴大貿易、投資及供應鏈夥伴關係。

陳正祺並與歐洲智庫、商會、業者等近20位代表舉行圓桌會議，就全球變動環境下之台歐盟供應鏈合作交換意見。陳正祺在此次專題演講中指出，台灣與歐盟共享民主、人權、法治、自由經濟的價值，雙方在印太地區、產業及因應氣候變遷之政策亦互補，台灣是歐盟值得信賴的夥伴。以產業政策為例，雙方將綠能及數位轉型列為重點政策，亦在半導體、電動車及5G等領域深化合作。

歐盟是我國第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45％；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。自2016年迄今，我國對歐盟投資金額亦大幅成長，約計53.6億美元，占歷年總投資額66.6％。