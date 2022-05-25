美國總統拜登啟動「印太經濟架構」（IPEF），首輪名單卻未納入台灣，引發關注。對於台灣未能加入原因，美國耶魯大學政治學博士郭正亮23日表示，從最近東南亞各國的反應可知，「他們不希望這個架構帶有『反中聯盟』的性質」，最明顯就是新加坡跟馬來西亞和印尼，因為把台灣納進來，就會讓人立刻有「反中」的效應感，所以東南亞幾個經濟比較好的國家就不願意讓台灣加入。

拜登2021年10月在東亞峰會中表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」，內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。

美國23日公布「印太經濟架構」的13個創始成員國，除了美、日、韓、紐、澳，還有印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、菲律賓及印度，雖然台灣一直積極爭取加入，最後仍無緣。

郭正亮23日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，從經濟戰略上來看，「印太經濟架構」（IPEF）並不能視為一個多邊架構，因為中國大陸和美國對應上的是RCEP（區域全面經濟夥伴協定），而RCEP是一個減關稅、開放國內市場的多邊架構，加上RECP這個多邊架構是有法律約束力的，形同條約的一種，通過後還需要各國國會批准，而「印太經濟架構」不同，它完全是一個「行政架構協議」。

郭正亮續指，「印太經濟架構」並不需要美國國會批准，因為目前內容並不涉及關稅問題和開放市場影響國內民生，所以很可能是美國的行政單位認為，現在提一些協議，方便日後使用的一個架構內容，僅此而已。

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郭正亮強調，雖然現在有13個國家共同成立「印太經濟架構」，但事實上現在根本還沒有協議，且架構的四大主題內容，美國是會分別和個別國家來談的，具體內容要等談了才知道，每個國家都不一樣。

郭正亮解釋，亞洲國家諸如緬甸、柬埔寨、寮國這3個國家就沒加入，其他全部參加，但細節部分，尤其是半導體產業要怎麼處理？因此，真正敏感議題都還沒開始弄，接下來美國可能會就個別議題進行「雙邊會談」。

至於為何台灣沒列入？郭正亮說，從最近東南亞各國的反應可知，「他們不希望這個架構帶有『反中聯盟』的性質」，最明顯就是新加坡跟馬來西亞和印尼，因為把台灣納進來，就會讓人立刻有「反中」的效應感，所以東南亞幾個經濟比較好的國家就不願意讓台灣加入，美國也就尊重這些國家的意見，初期先不讓台灣加入，避免太過「政治化」。