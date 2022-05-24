美國總統拜登23日和日本首相岸田文雄舉行高峰會，會後記者會被問到如果北京對台動武，美國會軍事介入保衛台灣嗎？拜登回答「若中國侵台，美國會動用武力保衛台灣」。東海大學通識教育中心教授潘兆民表示，在俄烏戰爭中，美國成功透過軍援烏克蘭達到削弱俄國目的，研判美國有意複製戰略於台海，拜登絕非口誤，「保衛台灣」未必是派兵，也可解釋為軍援、軍援。

據港媒《中評社》報導，針對拜登說法，潘兆民認為，儘管白宮後續出面重申「一中政策」不變，但其實美國的戰略已有清晰化的跡象，這個戰略清晰不在於白紙黑字承諾協防台灣，而在於將台灣工具化成為戰術前沿的做法，越來越明朗。因此他不認為拜登是口誤，而是在宣告美國對兩岸議題未來的戰略方向。

潘兆民指出，拜登肯定「保衛台灣」可以有多種解釋，未必就是出兵協防，很大可能就只是提供武器、軍援。其實從這次俄烏戰爭，美國所扮演的角色就能清楚看見，美國沒有動到一兵一卒，只是提供軍火、經濟援助，就能夠順利削弱俄羅斯，美國在俄烏戰爭的試驗得到了一個結論，就是提供精良的武器，一樣可以利用代理人工具去抑制可能的競爭對手，相信美方後續也打算複製於台海，讓台灣成為消耗中國大陸的工具。

潘兆民強調，從俄烏戰爭的脈絡來觀察，美國打算讓台灣工具化的戰略會越來越明確，這也是另類方向的戰略清晰，當然一中政策沒有變，美國可以宣稱政策沒有變，而將台灣工具化的做法，也讓美國在廣義沒有逾越紅線的狀況下，能夠間接操作台灣削弱大陸。