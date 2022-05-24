美國總統拜登23日在美日峰會後的記者會中說，當台灣遭大陸攻擊時，美國將軍事介入保護台灣。正當外界認為美國台海立場將走向「戰略清晰」時，白宮和國防部再次重申一中政策未變，而拜登24日也急轉彎稱維持「戰略模糊」。美國對台政策到底變或沒變？這個問題其實無需過度糾結。

就像大陸防疫「動態清零」策略一樣，在近期美國台海政策上也看到了「動態清零」的影子。為什麼這麼說？因為拜登政府在每一次看似「脫軌」的台海政策宣示後，緊跟著就會有官方聲明「補救」，將立場重新拉回既有路線。例如，不久前美國國務院官網修改美台關係的表述，曝光後次日，美方高層隨即澄清「不支持台獨」的立場並未改變；再如，去年11月中美領導人習拜首次視訊會晤後，中方通稿中出現拜登「四不一無意」的表態，次日拜登卻脫口而出「它（指台灣）是獨立的，由它自己做決定」。

拜登政府台海政策「動態清零術」的本質涵義是，華府出於自身政治利益及戰略需要，以既有一中政策、維持現狀的台海戰略模糊立場為基點，對北京時而安撫、時而警告，對台灣時而拉攏、時而約束。儘管一些親台動作遭到陸方「掏空一中政策」的強烈質疑，但歸根究底柢，美國始終不會外交承認台灣是一個獨立主權國家，也不會視中華民國政府具有和中華人民共和國政府對等的國際人格。上述兩點，植根於中美三個聯合公報，也恰好是大陸《反分裂國家法》中視為對台動武底線的「法理台獨」情境。

如此一來，中美圍繞台海「和戰」話題的紛紛擾擾，背後的邏輯迴路顯而易見：北京堅持對台和平統一、推動兩岸和平發展，但「法理台獨」必將觸發武統條款，這是例外；美國支持台灣但不支持台獨，若大陸武統台灣，則不排除軍事介入，這也屬於例外。按照北京的和統邏輯，唯有「法理台獨」才會招致武統，而「法理台獨」剛好也是美方堅決反對的。所以繞來繞去，這段時間中美雙方圍繞武統台灣、軍事護台等議題的激烈交鋒，其實都在「例外條款」，也就是一個假議題上轉圈。

大陸加強軍隊戰力、反介入能力以及提升台海周邊軍演頻次，根本目標還是「不戰而屈人之兵」，讓美方徹底打消軍事介入的念頭。不過坦白講，這在10年內做不到，但該做的還是會做。美方對台灣政經乃至軍事的支持，以及強化印太盟友的台海協同行動，根本目標是迫使北京盡早打消對台動武的念頭，或盡可能增加大陸武統成本，而這也根本不可能動搖大陸「反獨促統」的根本方針。可以預見，只要兩岸之間沒有溝通對話，這種緊張對峙還會繼續下去，對美國而言，用「戰爭邊緣遊戲」拖累大陸經濟發展步伐，也未嘗不可。

拜登在亞洲行之前曾預告，訪問結束後將與中國國家主席習近平再次通話，想必屆時美方「減免對陸關稅」的大菜將端出。從這個角度來看，拜登「保衛台灣」的口頭承諾，恐將隨著華府向北京在經貿議題上的妥協，而又一次被「動態清零」。

（作者為智庫研究員）