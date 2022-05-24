近日美國總統拜登有關防衛台灣的發言引發國際關注，在24日面對媒體詢問美國戰略模糊政策是否終結時，拜登簡短回答：「政策沒有改變」，媒體接著請他詳細解釋時，拜登說：「不多解釋」。美國防務專家認為，拜登多次表達要採取軍事行動保衛台灣，顯示美國官方政策雖未改變，但美國領導人可能有採取行動的意圖。

據《美國之音》報導，美國總統拜登星期二（5月24日）再次面對媒體，再次被媒體追問日前引起風波的軍事保護台灣安全問題，當媒體詢問美國多年來的對台灣的戰略糊政策是否終結時，拜登簡單地答覆：「沒有」。當媒體再問：「您可不可以加以解釋？」拜登答道：「不可以」。

對此不放鬆的記者追問：「如果中國入侵台灣，會不會向台灣派兵？」拜登未直接回答，他表示：「這項政策完全沒有變化。我昨天發言時已經說過了。」

報導說，拜登一天前在東京會見日本首相岸田文雄後共同會見記者時說，他願意美國通過軍事介入以保衛台灣的安全。這一說法被廣泛視為與美國在這一問題上長期保持的戰略模糊政策有出入，並引發大平洋兩岸的高度關注。

至於拜登的說法是否意味著多年來的戰略模糊出現變化？美國領導人屢次發表看似改變政策的言論又很快澄清政策未變的做法，是否有助於遏制北京武力攻台？各方看法不一。

報導指出，拜登在防衛灣的議題上有多次與官方政策不同調的發言，但隨即有白宮的發言人出面澄清，「美國對台政策沒有改變」。美國的評論人士認為，拜登前後2次的說法都是「口誤」。

一些防務專家則認為，拜登2次表示美國會採取軍事行動保衛台灣，顯示美國領導人可能確有採取相關行動的意圖，儘管官方的公開政策還沒有被更動。

德國馬歇爾基金會亞洲項目主任、台灣問題專家葛來儀認為，鑒於拜登先後兩次發表引發爭論的言論，拜登政府應該就這項政策作出詳細說明。

美國國防部長奧斯丁和美軍參謀長聯席會議主席米利上將周一在五角大廈的記者會上也被問到此事，這兩位最高國防官員都沒有直接回答，而是引述拜登總統的話說，美國的這項政策並沒有變化。

當被問到如果美國在軍事上介入保衛台灣的行動，美軍會遇到哪些潛在的風險時，米利上將說，美軍在太平洋地區有多項應急方案，但這些方案都是高度機密信息，他不會在麥克風前公開討論這些方案。

中國外交部發言人汪文斌在記者會上對美國總統有關台灣的言論表示強烈不滿和堅決反對，聲稱在涉及主權和領土完整的核心利益問題上，中國沒有妥協退讓的餘地。