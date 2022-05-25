前副總統陳建仁25日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪。陳建仁表示，蔡總統從2020年1月20日開國安會高階會議，到後來缺疫苗、快篩不足時，都是不眠不休、夙夜匪懈向各國聯絡，花很大的心血控制疫情。外界卻指責蔡總統草菅人命，這樣的講法對她是不公平的。

蔡總統或許真的關心疫情，但是「不眠不休、夙夜匪懈向各國聯絡」之言卻是令人難以置信。我政府與各國聯絡需要蔡總統親自為之嗎？政府主事人員到哪去了？

其次，陳建仁說，陳時中確實是個很會溝通、協調，很有判斷力、決斷好的人，以這樣的人才，如果他願意出來，他適合任何的行政職位。

陳時中在兩年前被捧上神壇，是因為台灣人民自我要求才阻絕了疫情。現在輿論痛批陳時中之言不絕於耳，陳時中早已跌下神壇，陳建仁還在吹捧陳時中，真是不知今夕是何夕。

更甚者，陳建仁說，民進黨人才濟濟，年輕一輩政治人物也很傑出，他認為「台灣不缺好的政治人物」。此言更是令人難以苟同。蔡政府執政6年，劣跡斑斑，人禍不斷。有傑出的政治人物怎會如此？

台灣過去是亞洲四小龍之首，如今淪為敬陪末座。如此這般，陳建仁還說「台灣不缺好的政治人物」，真是睜著眼睛說瞎話。

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