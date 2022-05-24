國內疫情猛爆，最近每日確診數至少在6萬以上，甚至一度逼近10萬，國人恐慌、憤怒已然爆炸，此時，前副總統陳建仁竟在一系列防疫影片中告訴大家「Omicron是致死率很低的病毒」，甚至還自誇說「台灣會再成世界防疫典範。」如此厚臉皮，令人傻眼。

由於疫情居高不下，民怨四起，民進黨趕緊推出由陳建仁以公衛專家之姿拍攝的5支影片《大仁哥親解2.0》，解析如何應對疫情，連總統蔡英文都在臉書上大力推薦。但陳建仁所發表的訊息卻很快就被中央疫情指揮中心打臉。

陳建仁在影片中說，在Omicron流行之前，國內新冠疫情的死亡率是5%，而今年1月1日到現在，死亡率則是萬分之3，他認為從5%到萬分之3是很大的降幅，而且跟各國相比算是很低的，所以國人不必太擔心。

不過，指揮中心指揮官陳時中23日卻表示，目前台灣Omicron的死亡率已經來到了萬分之6，他還非常保守地說「希望不要超過千分之1才好。」言下之意，萬分之6都還有大幅上升的可能；英媒就推估，台灣在今年夏季前可能引爆前所未見的高死亡率。

陳建仁跟疫情相關的胡言亂語已不是第一次。他去年在媒體訪問中表示自己接受了高端疫苗試驗，而且「沒有太多不適及副作用」，並且呼籲國人應對國產疫苗有信心。然而，當時高端試驗沒有解盲，他怎麼知道自己打的究竟是高端疫苗還是安慰劑？遭人質疑後又忙改口說自己打的是安慰劑，既然如此，他之前為什麼要刻意為高端放出利多？

今年2月加入民進黨的陳建仁，被蔡英文視為防疫與政治的雙活棋，然而他說的話總是漏洞百出，根本就是為了政治而專業信用破產。奉勸大仁哥還是閉上大嘴巴，少說少錯！