桃園市長選舉引起各界關注，國民黨徵召前行政院長張善政出線，綠營可能人選也多次被點名，民眾黨則是早早就推出立委賴香伶競選。對於近日藍綠人選頻頻登上媒體版面，是否擔心聲量被淡化，賴今日表示並不擔心，也透露會在「議會總質詢結束後」去拜訪桃園市議長邱奕勝。

賴香伶今日下午前往國軍桃園總醫院，在端午節前送禮慰勞醫護人員辛勞，她表示，這些粽子象徵平安粽，希望醫護人員能感受到大家對他們的之持；急診醫學科醫師楊大緯提到，身為臨床第一線的急診醫師，確實有許多同仁感染後，陸續康復回到崗位，能在端午吃到平安粽，相信內心會有一些安慰。

針對桃園市長選舉藍綠參戰人選引起各界關注，是否擔心被邊緣化？賴香伶直言，她並不擔心，目前各黨參選人陸續出爐，相信過程中大家看得很清楚，為何會遲遲推不出人，或推出後引發爭議，相信是政黨內部考慮太多，可能政治算計優於好的人選或政見初衷，希望能趁早推出候選人，提出好的政見願景，讓市民有更多選擇。

賴香伶提到，自初選至今，民眾黨一步一腳印讓民眾認識還有第三個政黨候選人，在桃園走透透的行動會持續進行，所以不擔心聲量被淡化或被邊緣化，她認為該關注的是，為何其他人選還遲遲推不出，其中有什麼問題，是大家要思考的點。

張善政近日才拜訪前台北市議員羅智強與邱奕勝，及立委魯明哲和萬美玲等人。賴香伶也說，原想先拜會立委呂玉玲，但在國會忙到沒時間多交流，呂的經驗相當值得學習交流，相信時間上很快能見面；拜訪羅智強則是還在自主管離期間，所以先暫緩。

至於拜會邱奕勝的時間點，賴香伶透露，目前議長在議會總質詢期間比較忙碌，結束後有機會一定會很快與他聯繫，屬於友善的政治請益，提出的政見能得到回饋，定能深化在地服務的扎實度。