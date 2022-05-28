6/1起0至6歲孩童可領免費快篩 身份證尾數單雙號分流｜中時新聞網

台灣昨（27日）新增94808例新冠肺炎本土確診病例與126例死亡病例，雙雙刷新紀錄。蔡政府宣布0-6歲兒童免費領取快篩，並推出振興方案，港媒《中評社》就直言，蔡政府這一系列動作，目的就是要「顧及中小企業、勞工與年輕父母等綠營選舉基本盤」。

《中評社》今（28日）指出，蔡政府27日拍板的振興方案同去年，以餐飲業、觀光業、中小企業等振興為主，而同日宣布的「0-6歲以下發5劑免費快篩」，受惠者「幾乎都是民進黨支持者族群，如年輕選民、勞工、中小企業等」。

《中評社》分析，民進黨從去年防疫學到經驗，只要補助一下去，不滿的民眾就會忘記疫情過程中各式的不滿跟抱怨。更指出去年民進黨面對公投時採就是這樣的模式，除了振興五倍券，還有各部會加碼的各種券，「讓民眾領券、花用不亦樂乎」。而去年5月疫情嚴重時，民怨因缺口罩與疫苗而強大，但8月開始先一波振興補助、9月、10月民進黨就積極宣講拉抬執政黨的公投立場。在政治對立影響下，12月公投投票時，民眾「就忘了疫情過程如何不滿」，4項公投全部沒有通過，連國民黨覺得最有機會的反萊豬公投，都被執政黨操作成為反美、挺美的公投而沒有通過。

而根據現在觀察，《中評社》預測民進黨試圖再走一樣模式，「只要疫情結束之後振興補助出來，民眾可能就又忘了疫情期間多不滿」。像是政府幾乎放著確診民眾「自主應變」，許多確診者根本都是自行找藥吃，嚴重者甚至找不到病房。《中評社》也提到，現在幼童確診引發腦炎的案例一再增加，民眾痛批政府，但只要在選舉時民進黨又操作成為統獨、意識型態投票，其支持者很可能再度歸隊。

《中評社》直言， 民進黨強調年底選舉就是對防疫的投票，現在開始複製去年的經驗，但與去年公投不同，今年底選舉是選人，民眾一定會比去年更積極出來投票；《中評社》同時也質疑，在孩童疫苗缺少，家長排隊幫小孩搶打疫苗，以及幼童確診數增加，甚至病逝案例也增加時，民進黨在年底選舉採取去年模式應對時，「民眾真的能忘記今年疫情所引起的不滿嗎」？