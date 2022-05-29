受疫情影響，台北市議會總質詢延後2周，確診後居家照護的市長柯文哲，解隔後30日將赴議會備詢，外界擔心疫情目前處在「高原期」，市府人力恐怕無法應付。副市長黃珊珊29日表示，明天總質詢，柯文哲已經解隔會親自出席，市府人力也不是問題。
黃珊珊今指出，市府追加第一次預算已送到議會，將在這會期會審議，第二次預算在下會期才會提出，追加預算正在研擬，7月底會把預算案送到議會，明天總質詢，柯文哲已經解隔會親自出席，市府人力也不是問題。
受疫情影響，台北市議會總質詢延後2周，確診後居家照護的市長柯文哲，解隔後30日將赴議會備詢，外界擔心疫情目前處在「高原期」，市府人力恐怕無法應付。副市長黃珊珊29日表示，明天總質詢，柯文哲已經解隔會親自出席，市府人力也不是問題。
黃珊珊今指出，市府追加第一次預算已送到議會，將在這會期會審議，第二次預算在下會期才會提出，追加預算正在研擬，7月底會把預算案送到議會，明天總質詢，柯文哲已經解隔會親自出席，市府人力也不是問題。
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