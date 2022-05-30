高雄林姓網友在臉書「爆料公社二社」揭露，28日晚上在高雄醫學院陪家人急診，看見一名抱著癱軟孩子的母親，現場急得大喊「救救我的孩子」，但現場排隊人潮不多，不見醫護相助。高醫澄清，當時醫護正在緊急救治一位重症孩童，有告知現場病患需要時間等待，但醫護人員也沒有因此讓其他小朋友延誤就醫。

深夜急診室，不少民眾排隊，甚至有些是確診者，大家都等在外頭，不過有民眾卻反映，當天在現場，看到令人心酸的一幕。

林男表示，那位母親帶著孩子來急診，等了將近2個小時，手裡抱的孩子從大哭到變得癱軟無力，卻沒有醫護人員幫忙。媽媽只能在現場一直嚎哭，哭得非常大聲，從急診室傳到外面來。他質疑，醫院沒有專門針對幼兒的急診，導致急診醫護太忙碌。

高醫解釋，當晚8時119救護車送來一名不到1歲的確診小朋友，因有呼吸窘迫，可能需要插管，屬於重症的個案，急診醫護人員花比較多的時間跟心力在搶救。當時急診人員跟現場等候的其他病人及家屬解釋，因為在處理重症個案，請大家耐心等候。後來當晚所有現場的病患都做了完整的醫療處置及衛教，沒有出現醫療延誤的情況。

高醫小兒急診科主任陳泰亨強調，每個生命都是寶貴的，醫護人員再忙，絕不會忽略，而會依專業評估病情的輕重緩急，並給予適度的救治。對於家中有確診或快篩陽性的小朋友，高雄市政府在市區設置13座快速的綠色通道「快篩陽性門診」，包括高醫，星期一至星期日下午由專業小兒科醫師駐診，可提供適當的處置，家中若有輕症的小朋友可多加利用。