屏東火車站28日開設第2天5至11歲輝瑞兒童疫苗隨到隨打，上午共施打501人。（謝佳潾攝）

本土疫情持續延燒，屏東28日新增確診2648例，縣府統計，有7成是快篩陽性即確診的案例，當中醫院判定占4成多、基層診所判定占5成多，由此可見診所確實可協助看診分流，因此呼籲民眾多加利用，藉此減輕醫院負擔、急診壅塞。

屏縣府指出，中央26日推出「快篩陽性即確診」全面上路後，屏東縣基層診所可協助快篩陽判確診，據統計， 28日公告的確診2648人中，醫院及基層診所快篩陽性判定確診為1897人，占71.6％，當中醫院判定確診有804人、占42.3％、基層診所判定確診1093人、占比57.6％，因此提醒民眾可多加利用診所看診，以減輕醫院負荷及急診壅塞。

至於兒童疫苗施打狀況，縣府表示，屏東火車站28日開設第2天5至11歲輝瑞兒童疫苗隨到隨打，上午共施打501人，施打踴躍、狀況良好，許多家長一早就帶著孩子排隊打疫苗，當中有位家長帶名自閉兒童前來施打，現場醫護為舒緩小朋友焦慮不安的情緒，特別為他安排房間施打疫苗，醫療團隊的暖心服務讓施打過程相當順暢。

縣府強調，下午將持續施打，29日上午也還有500位名額，另30日起將進入校園施打，學童可依排定時段返校施打疫苗，此外，30日前65歲以上長輩、55歲以上原住民，打疫苗就送2劑快篩，而施打1、2、3、4劑提供500元禮券措施將延長至6月30日。

縣府統計至28日，屏東縣居家隔離現管人數3772人，今日解隔1258人；居家照護累計27644人，解除18547人，現管9097人。