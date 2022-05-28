台北市規畫5月30日至6月5日開放5到11歲兒童接種BNT疫苗，臨時宣布幼兒園可集中接種，許多家長原本都上預約平台登記，結果26日幼兒園突然開始造冊，並要求排除已在平台預約的幼童，導致家長痛批「先搶先輸」；對此，台北市副市長黃珊珊今出席健康國小接種站提到，「提供多元預約管道，疫苗都足夠」。

有家長質疑，5月24日上預約平台搶先預約疫苗，原定施打日期為5月30至6月4日，結果北市府卻在26日下午突然宣布幼兒園造冊，施打時間為28日，等同是懲罰已先在平台或醫院預約的小孩。

黃珊珊表示，5月18日開始就宣布兒童疫苗預約有多元管道，可以在學校施打或平台預約，以及醫療院所的特別門診，如果家長希望回到園所施打，可以取消預約平台的部分，還是可以回到園所登記，視家長需求，當初會開這麼多管道，是考量有些人不願意集體施打。

至於家長反映先搶先輸，黃珊珊說，疫苗都是足夠的沒有輸贏的問題，家長如果想先打可以取消平台預約的名額，回到園所造冊也可以，尊重大家預約管道。

黃珊珊表示，目前沒有接獲有不良反應，5至11歲符合資格的學生全部約有3萬2000人，有意願施打的人數約為1萬5000人，同意施打率大約45％，還是鼓勵家長帶孩子來施打，但尊重自由意願為原則。